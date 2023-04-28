Как информирует «НБН», о последствиях атаки со стороны вражеских сил в ТГ-канале сообщила КГВА.

Дословно из обнародованного сообщения:

Согласно уточненной информации, обстрел был осуществлен из стратегической авиации России. По предварительным данным, в воздушном пространстве Киева было уничтожено одиннадцать крылатых ракет. Помимо того, были сбиты еще два беспилотных летательных аппарата.

Касательно последствий ракетного обстрела, в КГВА отметили, что в результате падения обломков в Оболонском районе столицы была повреждена локальная линия электрических сетей, а также дорожное покрытие.

Отмечается, что жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или же инфраструктуры зафиксировано не было.

Напомним, ранее в ГУР МОУ рассказали, может ли Россия нанести ракетный удар по Украине девятого мая.