В эфире национального телемарафона военный сообщил, что ракеты «Искандер-К», которыми российские захватчики ударили по жилым домам Николаева, нашей ПВО было сложно обнаружить, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, проблема заключается в том, что такие ракеты летят очень низко, что мешает их обнаружению и ликвидации. Он отметил, что «Искандер-К» имеет такие же характеристики, как и баллистическая ракета «Калибр», однако ее могут запускать и с незначительного расстояния из наземных установок.

При этом, как напомнил Игнат, защитники уже несколько раз сбивали несколько ракет из комплексов «Искандер-К».

Напомним, сегодня ночью путинские войска осуществили массированную ракетную атаку на города Украины. В Воздушных силах сообщили результаты работы противовоздушной обороны.