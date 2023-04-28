В эфире национального телемарафона Гуменюк сообщила, что на левобережье Херсонщины фиксируются случаи дезертирства в рядах российских захватчиков, информирует «НБН».

По словам спикера Оперативного командования «Юг», оккупанты не могут себя переубедить в возможности длительного закрепления в этом регионе. По этой причине «освободители» все чаще начали оставлять свои позиции.

Руководитель пресс-центра отметила, что ВС РФ продолжают ротацию, отправляя на передний край мобилизованных, оставляя на следующих линиях более подготовленных бойцов. Новобранцы путинской армии становятся «пушечным мясом», за счет которого захватчики пытаются сдержать любую активность защитников.

Гуменюк добавила, что дезертирство также является признаком того, что развитие событий будет происходить по сценарию, который был у россиян на правобережье.

Ранее в Херсонском облсовете рассказали, как командиры ВС РФ пытаются «держать в тонусе» оккупантов, которые от безделья пьют алкоголь и мародерствуют.