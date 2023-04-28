Президент сообщил, что ночью 28 апреля российские захватчики вновь атаковали ракетами и беспилотниками нашу страну, их мишенями стали мирные люди и гражданские объекты.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Украинский лидер сообщил, что армия Путина нанесли удар по Умани, ракета повредила около десяти многоквартирных домов, в одном из них уничтожен целый подъезд, жители которого остаются под завалами. Он отметил, что есть пострадавшие и погибшие от этой атаки, среди которых ребенок.

Глава государства отметил, что также ночью под вражеским ударом оказался Днепр – обстрел россиян забрал жизнь ребенка. Президент принес соболезнования всем, у кого террор страны-агрессора унес жизни родных и близких.

Также президент показал кадры последствий ночной атаки, заверив, что РФ получит справедливый ответ от нашей страны и мира за террор. Он добавил, что Украина не забудет ни одного преступления и не позволит захватчикам избежать ответственности за их злодеяния.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ отчитались о работе противовоздушной обороны во время массированного обстрела Украины ночью 28 апреля.