Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Дмитрия Лубинца в эфире национального телемарафона.

Так, по заявлениям Дмитрия Лубинца становится известно, что российская сторона проинформировала Украину о том, что они не собираются возвращать домой 14-летнюю девочку, которую сами же вывезли с территории Украины, до тех пор, пока идёт судебное разбирательство.

Лубинец отметил, что 14-летняя девочка фактически находится в российском плену и в тот момент, когда украинская сторона начала поднимать вопрос о том, чтобы вернуть ее домой, к матери, Россия открыла уголовное дело и заявила, что не вернёт её до тех пор, пока идёт разбирательство.

Омбудсмен, считает, что такие действия Российской Федерации могут свидетельствовать о том, что они не хотят возвращать в Украину детей, которых незаконно вывозят с территории страны. Отдельно Лубинец отметил о том, что этот вопрос упоминался во время заседания Совбеза ООН.

Напомним, что ранее омбудсмен сообщила, почему украинских детей, которых вывозят в РФ сложно вернуть домой.