Как сообщает «НБН«, об этом Залужный написал в Telegram.

В деталях проинформировал об оперативной обстановке вдоль всей линии фронта. Предоставил вероятные сценарии, угрозы и перспективы для наших будущих действий. Наша цель — подготовиться так, чтобы как можно лучше выполнить поставленные задачи, — написал Залужный.

Также он добавил, что во время беседы речь шла о важности своевременного и достаточного количества поставок боеприпасов и техники. Залужный указал на важность предоставить Украине широкий перечень вооружений и систем противовоздушной обороны, поскольку они в значительной степени помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии.