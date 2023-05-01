Журналисты CNN пишут, что накануне контратаки ВСУ Россия находится на этапе «драки в баре перед закрытием заведения». После побед украинских войск на Харьковщине и Херсонщине россияне готовились к следующей цели контрнаступления ВСУ – Запорожской области, информирует «НБН».

В издании напомнили, что о подготовке армии Путина к масштабной военной операции Украины свидетельствуют вырытые захватчиками окопы на оккупированных территориях региона, которые можно увидеть на снимках из космоса. Аналитики отмечают, что в эпоху точных ракет и бронетехники для захватчиков это не очень хорошо.

Также в материале обратили внимание на события трех последних дней, которые больше всего выдают неготовность российских войск к контратаке защитников.

В частности, в РФ сняли с должности замминистра обороны по материально-техническому обеспечению, генерал-полковника по прозвищу «мариупольский мясник» Михаила Мизинцева. Кремль без объяснений назначил на его место генерал-полковника Алексея Кузьменкова. Эксперты считают, что увольнение ключевых начальников накануне контрнаступления ВСУ выдает смятение Кремля.

Кроме того, обнажил масштабы проблем путинской армии российский олигарх, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в очередном интервью. «Повар Путина» сообщил о дефиците боеприпасов у его наемников, из-за которого им, возможно, придется уйти из Бахмута, на захват которого РФ бросила все силы и средства.

Журналисты добавляют, что в преддверии начала масштабной военной операции Украины масштабы соперничества, разобщенности и внутренней нерешительности Москвы лишь продолжат расти.

Напомним, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, комментируя предстоящее контрнаступление, назвал главную цель армии Украины.