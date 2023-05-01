В эфире национального телемарафона представитель Госпогранслужбы Украины рассказал, что в апреле россияне интенсивно наносили удары по приграничным областям с использованием авиации, информирует «НБН».

По словам Демченко, ГПСУ в течение прошлого месяца зафиксировали более 400 обстрелов территории нашей страны в пределах Харьковщины, Черниговщины и Сумщины. Однако больше всего вражеским ударам подвергалась Сумская область.

Спикер Госпогранслужбы отметил, что россияне для атак также использовали самолеты и вертолеты. Оккупанты пытались выследить позиции защитников на этих направлениях, в результате чего страдали мирные жители приграничных областей.

Отметим, что в последний день апреля армия Путина обстреляла Херсонщину.