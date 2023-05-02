В эфире национального телемарафона Гуменюк прокомментировала ночные удары оккупантов по южных регионах нашей страны. По ее словам, зафиксированы около 40 обстрелов, в частности, россияне атаковали Херсонщину, два человека получили ранения, информирует «НБН».

Спикер оперативного командования «Юг» объяснила, почему захватчики усилили обстрелы прифронтовых территорий, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Глава пресс-центра убеждена, что террор в отношении мирных украинцев связан с поражениями армии Путина на фронте. Атакуя прифронтовые города и села, россияне не столько бьют в ответ, сколько переключают внимание местного населения на беду, которая приходит в каждый дом.

Ранее Гуменюк рассказала о новых целях ВС РФ для ракетных атак на нашу страну в преддверии контрнаступления ВСУ.