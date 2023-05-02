Войтко рассказал, что российские захватчики пытаются уничтожить все, что не смогли захватить, пытаясь стереть Угледар с лица земли. Ситуация на этом направлении контролируемая, защитники удерживают свои позиции.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам бойца, неделю назад город подвергся массированным ударам авиационными бомбами ВС РФ, сейчас же оккупанты применяют их точечно, поднимая в день один-два самолета, в дополнение к артобстрелам.

Военный отметил, что сейчас россияне не привлекают большие ресурсы для наступления, поэтому армия Путина продвигается незначительно, что не влияет на общую ситуацию в Угледаре.

Ранее в ВСУ заявили об уменьшении попыток наступления российских войск на Угледар.