Представитель украинской военный разведки согласился с оценкой американского военного отметив, что деоккупация Крыма – решающее в войне с Россией. Ходжес отмечал, что пока полуостров остается захваченным РФ, Украина не будет защищена.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Американский генерал отмечал, что, посмотрев на карту Украины, временно оккупированный полуостров напоминает кинжал, направленный в живот страны.

Черняк объяснил, что российских захватчиков непременно нужно отрезать от Крыма, лишив их возможности использовать его территорию в военных целях и вынудив к «жесту доброй воли».

Представитель ГУР МОУ добавил, что Украина принимает соответствующие меры на крымском направлении, эффективность которых подтверждают километровые пробки на Керченском мосту.

Напомним, Ходжес высказался о завершении войны в Украине до конца этого года.