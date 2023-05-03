Основатель ЧВК «Вагнер» в среду, 3 мая, заявил, что контрнаступление армии Украины уже началось. Признаками того, что масштабная военная операция ВСУ уже идет, олигарх считает высокую активность авиации, а также активность по периметру и на фронте.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

По словам «повара Путина», оккупанты якобы контролируют ситуацию на поле боя, однако по периметру фронта дела у них идут плохо. Владелец ЧВК «Вагнер» считает, что украинское контрнаступление уже в ближайшие дни может перейти в активную фразу.

Кроме того, олигарх пожаловался на активность защитников и за пределами Украины, подразумевая ситуации с БПЛА, поездами и другие инциденты.

Ранее террорист Игорь Гиркин обвинил Пригожина в том, что он готовится к поражению в Украине.