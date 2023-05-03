В эфире «Радио Свобода» чиновник прокомментировал информацию о том, что Кремль в очередной раз установил армии Путина дедлайн по захвату Бахмута до «сакральной» для россиян даты 9 мая, информирует «НБН».

Данилов напомнил, что бои за город ведутся с 1 августа 2022 года. По его словам, 1 мая было 9 месяцев, как Украина держит оборону Бахмута. Он отметил, что за этот период человек рождает здорового человека, а россияне за это время не смогли осуществить захват районного центра.

Секретарь СНБО добавил, что по этой причине оккупанты будут пытаться реализовать военный план Кремля по Бахмуту до 9 мая, однако наши защитники сделают все, чтобы ВС РФ не смогли взять город под контроль.

Ранее офицер ВСУ рассказал, какую часть Бахмута контролируют российские оккупационные силы.