В интервью изданию Gazeta.ua Епифаний отметил, что его церковь открыта для тех, кто хочет преданно служить Богу и украинцам, поэтому нет смысла говорить об объединении с теми, кто имеет другие ценности и приоритеты, информирует «НБН».

По словам предстоятеля Православной церкви Украины, ему не нужны предатели, которые ненавидят все украинское, и те люди, у которых не открылись глаза после полномасштабного вторжения РФ, и они остаются в УПЦ МП.

Епифаний заявил, что наша страна – не тоталитарная РФ, где все делают так, как хочет «вождь», независимо от мнения и позиции тех, кого это касается напрямую.

Митрополит добавил, что в Украине есть своя церковь, признанная Вселенским патриархатом, которая не ждет «фарисеев», которые ищут оправдания своему не желают оборвать связь с «русским».

Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя «выселение» УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры, дал понять, что РФ готова принять представителей «филиала РПЦ».