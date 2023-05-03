В интервью изданию Foreign Affairs американский военный отметил, что Украине и стране-агрессору будет непросто достичь своих политических целей военным путем, информирует «НБН».

По словам генерала, Москва рано или поздно осознает, что потери превышают выгоды и это понимание может стать мотивацией к переговорному процессу с Киевом.

Милли считает, что рационально мыслящие люди, которые принимают решения в РФ, поймут это в течение нескольких месяцев, года или двух. Государству-террористу рано или поздно придется признать, что оно не сможет одержать победу в войне против Украины.

Ранее глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что Киев не исключает возможности диалога с Москвой. Однако на переговорах будут обсуждаться исключительно определенные вопросы.