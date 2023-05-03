В среду, 3 мая, в РФ заявили, что силовики якобы предотвратили покушение на «главу» временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова, «спикера парламента» Владимира Константинова, «мэра» Ялты Янину Павленко и других представителей «руководства» полуострова.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

В ФСБ сообщили о задержании семи «членов украинской агентурной группы», которые имеют гражданство РФ, Украины и Болгарии. В организации покушения на «топ-чиновников» Крыма обвинили заместителя руководителя ОПУ Романа Машовца.

В спецслужбе Кремля отмечают, что они изъяли у «украинских диверсантов» запасы взрывчатки и компоненты для изготовления взрывных устройств. Силовики добавили, что задержанные «маскировали» бомбы под электроплиты.

Отметим, что в мае российские пропагандисты заявили о предотвращении покушения на «главу» непризнанного Приднестровья. Позже в так называемой «ПМР» вновь заявили о «предотвращении теракта», якобы организованном СБУ.