Российские СМИ активно распространяют сообщения о том, что армия Украины якобы готовит «наступление» на Приднестровье. Пропагандисты заявили, что якобы одна группировка украинских войск планирует «выдвинуться» на территорию так называемой «ПМР» в период с 9 по 15 мая.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российский пропагандистский канал Russia Today.

Псевдожурналисты считают, что с помощью «вооруженной провокации» ВСУ хотят отвлечь внимание путинских оккупационных сил. Они пишут, что другая часть украинских бойцов якобы намереваются осуществить захват складов с боеприпасами в селе Колбасна.

Рупоры Кремля утверждают, что для «атаки» на Приднестровье защитников перебросили на территорию Одесской области, якобы за апрель в регион направили до 4000 военных.

Напомним, в марте пропагандисты обвинили СБУ в планировании «покушения» на «главу ПМР». Позже псевдожурналисты вновь сообщили о «предотвращении теракта» в «республике».