Украинский лидер подписал закон, который вводит ряд ограничений на использование пиротехники в стране. Проект документа опубликован на сайте Верховной Рады, информирует «НБН».

Решение вступит в силу через полгода – в ноябре. Украинцы не смогут использовать пиротехнические изделия классов F2, F3, F4, продавать или передавать их любым способом. Кроме того, закон запрещает передавать или продавать пиротехнику класса F1 лицам, которые не достигли 16 лет.

Несмотря на то, что в стране идут боевые действия, некоторые люди продолжают использовать пиротехнические изделия даже в тех населенных пунктах, которые больше всего пострадали от вторжения РФ.

В пояснительной записке к документу сказано, что запрет петард, салютов и фейерверков направлен на защиту уязвимых слоев населения и животных.

Отметим, что законопроект о запрете использования пиротехнических изделий в Украине появился на основе петиции.