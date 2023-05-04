В Администрации американского президента заявили, что за последние пять месяцев войска Российской Федерации в боях на Донбассе потеряли 100 000 путинских солдат убитыми, информирует «НБН».

В эфире Radio NV Череватый заявил, что оценка Белого дома близка к реальности. По словам военного, Украина и США, в отличие от РФ, не делает завышенные обещания относительно достижений на поле боя или потерь.

Полковник объяснил, что прежде, чем озвучить информацию о потерях армии Путина, соответствующие данные верифицируются, сводятся, и подаются в штабы всех уровней. Он добавил, что на самом деле количество раненых и ликвидированных оккупантов может быть больше.

Ранее в Вашингтоне объяснили, почему США не будут раскрывать информацию о потерях украинской армии в войне против страны-агрессора.