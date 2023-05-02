О том, что в Белом Доме полностью отказались от размещения в открытом доступе данных о потерях нашей страны в войне, которую начала Россия, пишет «НБН», ссылаясь на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, опубликованное CNN.

Представитель США подчеркнул, что американские власти никогда не предоставляли подобные сведения, и не собираются делать этого в дальшейшем, поскольку украинцы являются жертвами, а Россия — агрессором. По словам Кирби, он не намерен «выкладывать в открытый доступ информацию», которая способна усложнить жизнь гражданам Украины, при этом, все эти действия не какое-то «чувство вежливости по отношению к россиянам», ранее никак не проявляющееся, так как эта эмоция не станет выражаться как-либо и когда-либо.

Ранее наш информационный портал писал, что согласно данным Белого Дома, в этом декабре, оккупанты «потеряли» в окрестностях Бахмута не менее 100 000 военных, и из них — 20 000 убитыми (около 50 процентов — боевики ЧВК «Вагнер»).