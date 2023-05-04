В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил прокомментировал массированные атаки на Украину армии страны-агрессора беспилотниками, информирует «НБН».

По словам Игната, россияне атакуют нашу страну не только иранскими дронами-камикадзе, но и разведывательными и ударными БПЛА. Около 80% воздушных целей врага украинская противовоздушная оборона сбивает, однако даже это идет на пользу РФ, поскольку у наших войск истощается запас зенитных ракет.

Кроме того, активными запусками беспилотников оккупанты не только пытаются истощить нашу ПВО, но и заставляют защитников показать, откуда ведется их боевая работа.

Напомним, что сегодня ночью, 4 мая, российские захватчики атаковали украинскую столицу ракетами и иранскими дронами-камикадзе. В КГВА сообщили о результатах работы противовоздушной обороны.