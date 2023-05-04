Как информирует «НБН», видео было обнародовано в ТГ-канале «Оперативний ЗСУ».

Так, в Сети показали, как пилот бронированного штурмовика, предназначенного для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий, наносит удар. Объектами поражения данного средства авиации могут быть как наземные, так и надводные цели, а также маловоздушные медленные цели.

Напомним, ранее мы писали о том, как на территории Российской Федерации вблизи границы с Украиной была уничтожена российская установка ЗРК С-300. Также было обнародовано соответствующее видео.