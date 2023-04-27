Как передает «НБН» со ссылкой на Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что позиция ракетчиков страны-агрессора находилась на территории РФ недалеко от украинской границы. Также он обнародовал видео момента уничтожения российской военной техники.

Известно, что на видео запечатлен прилет по одной из российских ПУ С-300ПС возле границы с Украиной, — соответствующим образом прокомментировал он запись.

Напомним, ранее мы уже публиковали видео момента падения российского МиГ-31 в Мурманской области.