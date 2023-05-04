Представитель военной разведки высказался о «раскрытии агентов ГУР» в Крыму, которые якобы планировали серию терактов на полуострове, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Юсов назвал заявления ФСБ об аресте «агентов украинских сцецслужб» кремлевскими фейками. По его словам, такая дезинформация свидетельствует о том, что путинский режим боится нашей страны и ее силовых структур, в том числе разведки.

Спикер ГУР МОУ добавил, что страх – правильная реакция россиян, поскольку обязательно будет расплата за все военные преступления в Украине и лучшее решение в этой ситуации для них – сдаться в руки нашему правосудию.

Напомним, что ФСБ РФ заявила о «предотвращении покушения» на «главу Крыма» Сергея Аксенова и других представителей местной «власти».