В эфире «24 канала» Гуменюк сообщила, что в «сакральную» для РФ дату армия Путина может осуществить ракетный удар по Украине. По ее словам, уровень угрозы такой атаки в оперативном командовании «Юг» оценивают как высокий, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, у россиян готовы и ракетоносители, и снаряжение. Кроме того, страна-агрессор может переступить «красный предел» и использовать снаряды из неприкосновенного запаса для собственной безопасности.

Спикер ОК «Юг» напомнила, что оккупанты применяют комбинированную тактику, выпуская по Украине ракеты воздушного и надводного базирования, а также дроны-камикадзе иранского производства.

Ранее Гуменюк высказалась о вбросах относительно начала контрнаступления ВСУ.