В эфире «24 канала» спикер оперативного командования «Юг» высказалась о сообщениях, которые появляются в информационном пространстве об украинском контрнаступлении, информирует «НБН».

Россияне активно распространяют разную информацию о Херсонском и Запорожском направлениях, об активизации боевых действий на разных участках фронта, высадке десанта. По словам Гуменюк, сейчас ситуация напоминает детскую игру, в которой нужно не засмеяться, даже если тебя будут смешить, щекотать и всячески провоцировать.

Глава пресс-центра призвала соблюдать информационную тишину в период подготовки ВСУ к масштабной военной операции. Она отметила, что украинцам нужно продемонстрировать внутреннюю выдержку, верить в наших защитников, не реагировать на вбросы, дожидаясь сообщений от Генштаба, который будет информировать общественность даже о самых маленьких победах бойцов.

Напомним, что накануне «повар Путина» Евгений Пригожин заявил о начале украинского контрнаступления.