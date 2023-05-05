Как информирует «НБН», согласно заявлению руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, все цели врага были уничтожены силами ПВО Украины.

Дословно из его заявления:

В эту ночь агрессор направил на Днепропетровскую область два БПЛА. Украинские военнослужащие из воздушного командования «Восток» уничтожили их.

Помимо того, согласно словам Лысака, под огнем артиллерии врага в очередной раз был Никополь. Из-за обстрелов в городе были повреждены десять частных домов, заборы и хозяйственное сооружение. Также были разбиты два газопровода и линия электропередач.

К счастью, как говорится в сообщении, обошлось без пострадавших и жертв.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ОПУ указали на признаки инсценировки нападения, комментируя «атаку» БПЛА на Кремль.