Представитель Офиса Зеленского в своем Twitter-аккаунте заявил, что «попытка нападения» беспилотниками на Кремль – абсолютная инсценировка, информирует «НБН».

По словам Подоляка, есть ряд признаков, которые указывают на то, что это была постановочная «атака». В частности, на лестнице Сенатского дворца были двое организаторов «удара» по Кремлю, кроме того, кадры «нападения» появились лишь спустя 12 часов после того, как произошел инцидент. Также видео были сделаны с разных ракурсов.

Советник главы ОПУ отметил, что есть то, что не является инсценировкой и требует немедленного реагирования – умышленный удар армии Путина по Херсону, который забрал жизни 23 мирных украинцев, а также демонстративное размещения взрывных устройств в одном из турбинных залов Запорожской атомной электростанции.

Ранее аналитики Института изучения войны объяснили, с какой целью россияне инсценировали «атаку» беспилотников на Кремль.