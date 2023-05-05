Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении материала «Суспільне».

Стоит отметить, что в настоящее время в области уже был отбой воздушной тревоги.

В это же время никакой официальной информации о взрывах в городе пока не было.

Насколько известно, на протяжении минувших суток Российская Федерация увеличила обстрелы Запорожской области в два раза. Оккупационные силы страны-агрессора атаковали областной центр ракетой С-300.

Напомним, ранее стало известно о том, что российские захватчики на территории Запорожской области усилили контрразведывательный и полицейский режимы.