Во временно оккупированном Крыму «власти» рассматривают сценарий блокирования полуострова и южной части Херсонской области, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ЦНС.

На подготовку местного «руководства» к такому развитию событий указывает формирование запасов еды и воды в Крыму, поскольку оккупанты допускают, что полуостров может оказаться в изоляции.

Также россияне во временно захваченных регионах юга Украины готовят побег для коллаборантов на случай контрнаступления ВСУ. В частности, на Запорожье уже разработали план «эвакуации» представителей «администрации» и их родственников в Крым.

Известно, что «помощники» россиян из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже выехали из региона.

Напомним, что ФСБ РФ заявила о задержании «агентов ГУР» в Крыму. Представитель украинской военной разведки прокомментировал сообщения российских силовиков о «предотвращении терактов» на полуострове.