Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественное».
Дословно из обнародованного сообщения:
В городе Днепр слышны звуки взрывов.
В настоящее время официальная информация относительно взрывов еще не поступала.
В это же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Также известно, что по состоянию на текущий момент в ряде областей нашей страны была объявлена воздушная тревога.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории Крымского полуострова прогремели взрывы.