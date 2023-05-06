Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Общественное».

Дословно из обнародованного сообщения:

В городе Днепр слышны звуки взрывов.

В настоящее время официальная информация относительно взрывов еще не поступала.

В это же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Также известно, что по состоянию на текущий момент в ряде областей нашей страны была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории Крымского полуострова прогремели взрывы.