Как информирует «НБН», об этом рассказал в ТГ-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Дословно из сообщения Ермака:

Мы возвращаем домой сорок пять украинцев. В их числе три защитницы «Азовстали». Все они являются нацгвардейцами из подразделения, которое было создано девять лет тому назад на азовских берегах. Это тридцать пять рядовых и сержантов, а также десять офицеров.

При этом руководитель Офиса президента Украины добавил, что среди освобожденных из плена есть воины, которые поженились в ходе обороны Мариуполя прямо на «Азовстали».

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, сколько украинских военнопленных удалось освободить из плена за время полномасштабной войны РФ против Украины.