Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», в интервью The Independent заместитель главы Минобороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что когда ВСУ пойдут в контрнаступление, в России будет паника.

Дословно из озвученного военным чиновником сообщения:

Мы начнем наше контрнаступление. И не имеет значения, когда и где это начнется. Но когда это произойдет, Российская Федерация будет в панике. Вы сможете увидеть много паники. Ведь по настоящее время они не понимают, что их пропаганда показывает ложную картину того, что происходит на местах. Эту войну выиграют на земле, но не на экранах телевизоров и не в интернете.

Кроме того, по словам Гаврилова, Кремль скрыл настоящий масштаб потерь Российской Федерации на территории Украины от собственного народа. Но больше он не сможет делать этого, когда Украина начнет отвоевывать собственные территории, и их потери вырастут еще больше.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты уже начинают бежать из Мелитополя, закрывая там продуктовые гипермаркеты.