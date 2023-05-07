Как информирует «НБН», согласно обнародованному в социальной сети «Твиттер» сообщению главы Минобороны Украины Алексея Резникова, ВСУ, благодаря поддержке партнеров, смогли сбить над Киевом ракету «Кинжал».

Пропаганда России пытается навязать мнение относительно того, что российское оружие является лучшим в мире и единственном в своем роде, однако это огромная ошибка, — говорится в сообщении Резникова.

Министр также напомнил, что система «Пэтриот» является новым, мощным инструментом ПВО Украины. Именно она сбила гиперзвуковую аэробаллистическую ракету Х-47, которую Россия запустила по нашей стране.

Ранее мы не имели возможностей уничтожать цели такого типа. Но благодаря поддержке наших друзей, невозможное становится возможным, — подчеркнул глава ведомства.

Напомним, ранее Резников заявил, что некоторые союзники переоценивают возможности ВСУ.