Результаты исследований Киевского международного института социологии показывают, что еще 13 лет назад 58% опрошенных считали День победы одним из самых любимых и важных праздников. После вторжения РФ в Украину уже в 2016 году этот показатель снизился до 35%, а в 2021 году до 30%.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Слово и дело».

На сегодня лишь 13% респондентов являются «поклонниками» Дня победы. Социологи отмечают, что такое падение его популярности связано с полномасштабным российским вторжением, а также тем, что в РФ это милитаристский агрессивный праздник.

После 24 февраля 2022 года 80% жителей нашей страны выбрали День памяти жертв войны и только 15% опрошенных украинцев продолжают праздновать День победы.

Ранее результаты соцопроса показали, сколько жителей стран-государств Евросоюза уверены в победе украинцев в войне против Российской Федерации.