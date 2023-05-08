Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», он заявил об этом в эфире национального телемарафона.

В частности, по его словам, на Таврическом направлении в настоящее время царит полная паника среди коллаборантов, которые как можно быстрее пытаются покинуть временно оккупированные территории. В частности, на территории Запорожской области они убегают, запугивая местных жителей.

Дословно из озвученного Шершнем заявления:

Они сами убегают, все, кто оказался вынуждено в оккупации, убегают. Их там контрнаступлением ВСУ пугают. Нужно подчеркнуть, что уже есть данные, и они проверены, что судьба выехавших коллаборантов вовсе незавидна. Они попадают в Бердянск, который становится перевалочным пунктом, так как дальше людей вывозят в Россию или же расселяют по Донбассу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска РФ запретили массовые собрания людей на временно оккупированных территориях Украины на 9 мая.