Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», такое заявление во время телемарафона озвучил спикер пресс-центра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Дословно из озвученного им сообщения:

Стало известно о том, что девятого мая оккупационные силы на временно захваченных ими территориях нашей страны запретили массовые собрания и скопления людей. Таким образом, можно утверждать, что у врага сейчас паника. Они до того напуганы, что собственной тени даже боятся. И правильно делают.

Напомним, ранее мы писали о соцопросе, который показал, как изменилось отношение украинцев к празднованию 9 мая.