Представитель командования Воздушных сил ВСУ прокомментировал ликвидацию гиперзвуковой ракеты «Кинжал» ВС РФ, назвав это историческим событием. Украина смогла показать, что она может эффективно бороться с российским вооружением, которые якобы не имеет аналогов в мире, информирует «НБН».

По словам Игната, наша страна большая и ей есть что защищать. Приоритетными целями для армии Путина остаются объекты критической инфраструктуры, энергетики, атомные электростанции.

Полковник отметил, что больше ЗРК Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а также американских современных истребителей F-16 в будущем помогут нашим войскам создать одну из лучших систем ПВО в мире.

Также Игнат объяснил, почему наша противовоздушная оборона не может ликвидировать вражеские боевые самолеты.