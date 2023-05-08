О том, что ПВО нашей страны не могут «приземлять» вражеские самолеты, поскольку враг попросту не залетает вглубь территории Украины, стараясь применять исключительно дальнобойные управляемые боеприпасы, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, опубликованное «Укринформом».

По словам Игната, довольно продолжительное время, украинцы не слышали о «сбитых российских самолетах и вертолетах из-за того, что те не залетают в зону поражения нашей ПВО». Основная причина – враг не пролетает над зонами, контролирующимися ПВО Украины, пытаясь дистанционно атаковать, как это было в ночь на понедельник, 8-е мая. В частности, помимо ракет Х-101/Х-555, оккупанты прибегают к использованию управляемых авиабомб, оборудованных навигацией и крыльями для планирования, и это дает российским самолетам возможность обходить опасные для них зоны, нанося удары с расстояния в 20-30 километров от линии боевого соприкосновения.

Решить вышеуказанную проблему, полагает спикер Воздушных сил, помогут только F-16, действительно имеющие значительное преимущество в воздухе над техникой оккупантов.

Ранее мы писали, что российско-оккупационные силы атаковали Одесскую область в ночь на 8-е мая крылатыми ракетами Х-22.