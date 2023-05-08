В своем отчете аналитики ISW пишут, что Пригожину и главе Чечни Рамзану Кадырову удалось вынудить главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова возобновить поставки артиллерийских снарядов «армии» олигарха в Украине, информирует «НБН».

Заявление «повара Путина» об отступлении его наемников из Бахмута 10 мая принципиально не изменило позицию оборонного ведомства России в вопросе поставок боеприпасов для «вагнеровцев».

Однако угрозы Кадырова перебросить его боевиков в Бахмут, по всей видимости, шантажировали военное командование РФ, чтобы оно выделило ЧВК снаряды и оружие. Вскоре олигарх получил от Минобороны России соответствующий документ.

Глава Чечни обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы он приказал главе оборонного ведомства Сергею Шойгу и директору Федеральной службы Росгвардии Виктору Золотову разрешить переброску «кадыровцев» с других направлений на позиции наемников Пригожина в Бахмуте.

Вывод подразделений «Ахмат» из других зон фронта представлял опасность для оборонительных рубежей путинских войск, поэтому глава Кремля и командование оккупантов не пошли на такой риск.

Ранее американские аналитики рассказали, кого Пригожин и Кадыров решили сделать крайним в неудачах по захвату Бахмута.