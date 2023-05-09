В эфире национального телемарафона Череватый рассказал, что стоит за заявлениями «повара Путина» о Бахмуте, информирует «НБН».

По словам спикера Восточной группировки войск, сейчас олигарх ищет возможности избежать ответственности за невыполненные обещания по войне в Украине.

Череватый отметил, что владелец ЧВК будет говорить все что угодно, однако нужно «фильтровать» его высказывания. За заявлениями «повара Путина» должна следить целая бригада, состоящая из разведчиков, психиатров и специалистов по информационной борьбе.

Представитель ВСУ отметил, что в ближайшее время станет понятно, правду ли говорил Пригожин об отступлении его «армии» из Бахмута. При этом у его наемников нет никакого «снарядного голода», который мешает им воевать, вероятно, есть проблемы с личным составом боевиков из-за масштабных потерь.

Ранее в ГУР МОУ объяснили, почему олигарх так активно комментирует контрнаступление ВСУ и ситуацию на фронте в Украине.