В эфире «24 канала» военный заверил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не откажется от своих агрессивных намерений в отношении нашей страны, иначе его ждет политическая и может даже физическая смерть, информирует «НБН».

По словам Игната, российские захватчики пытаются истощить украинскую систему противовоздушной обороны и, возможно, продолжат осуществлять массированные атаки.

Спикер Воздушных сил обратил внимание на то, что часто армия Путина устраивает ночные обстрелы. Недавно россияне атаковали дронами-камикадзе столицу, 35 БПЛА были сбиты. Однако это был не самый масштабный обстрел: в новогоднюю ночь ПВО уничтожила 45 беспилотников, на следующую ночь сбили еще 39 вражеских «птичек».

Напомним, что сегодня ночью ВС РФ выпустили по Украине 25 ракет воздушного и морского базирования. В Воздушных силах ВСУ рассказали об успехах ПВО.