Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Дословно из обнародованного сообщения:

Приблизительно в 22 часа, восьмого мая, в Черном море вражеские силы выпустили восемь крылатых ракет «Калибр», которые направились на восточные регионы страны. Силы и средства ПВО воздушного командования «Восток» уничтожили все цели.

Кроме того, в сообщении говорится, что ближе к четырем часам утра, девятого мая, оккупационные силы осуществили пуски 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации. Для этого россияне использовали четыре Ту-95мс.

Силы и средства ПВО воздушного командования «Центр» уничтожили четырнадцать крылатых ракет. Еще одна ракета была уничтожена в зоне ответственности воздушного командования «Юг». В общей сложности Украина уничтожила 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Таким образом, в ночь на 9 мая Россия выпустила по Украине двадцать пять крылатых ракет «Калибр» и Х-101/Х-555. Двадцать три вражеские целы были уничтожены.

Напомним, ранее мы уже писали о том, когда Украина получит одну из наиболее современных систем ПВО.