Как информирует «НБН», некоторые подробности об этом в ТГ-канале рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Дословно из обнародованного Синегубовым сообщения:

Враг буквально только что в очередной раз ударил по Купянску. Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры. Кроме того было повреждено не менее пяти частных жилых домов. В сожалению, в результате удара есть раненные.

Сигенубов добавил, что в результате удара со стороны вражеских сил три человека получили ранения. Из них один мужчина и две женщины. Два пострадавших человека были госпитализированы в медицинское учреждение. На месте атаки свою работу проводят экстренные службы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ВМС ВСУ оценили шансы новых ракетных ударов РФ по Украине.