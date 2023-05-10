Как информирует «НБН» со ссылкой на «Схемы», об этом говорится в письме-заявлении за подписью Богуслаева на имя руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

В его сообщении отмечается:

Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией.

В данном документе стоит подпись экс-президента «Мотор Сич», а также есть примечание следующего характера:

Богуслаев, пенсионер, инвалид первой группы.

Само заявление датировано 20 марта 2023 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что Богуслаев попал в список новых санкций Зеленского.