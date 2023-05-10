Как информирует «НБН» со ссылкой на «Схемы», об этом говорится в письме-заявлении за подписью Богуслаева на имя руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
В его сообщении отмечается:
Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией.
В данном документе стоит подпись экс-президента «Мотор Сич», а также есть примечание следующего характера:
Богуслаев, пенсионер, инвалид первой группы.
Само заявление датировано 20 марта 2023 года.
Напомним, ранее стало известно о том, что Богуслаев попал в список новых санкций Зеленского.