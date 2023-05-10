В эфире национального телемарафона спикер ГУР МОУ заявил, что президент-агрессор пригласил глав других стран на празднование 9 мая в столице РФ, чтобы создать себе «живой щит» на параде, информирует «НБН».

Представитель украинской военной разведки заверил, что именно для этой цели «несколько зависимых президентов» были нужны рядом с главой Кремля.

По словам Юсова, если бы Украина что-то хотела сделать в Москве 9 мая, эффект был бы заметен, однако наших защитников интересуют военные объекты РФ, а не ее пропагандистские мероприятия.

Напомним, российские журналисты выяснили, кого посадили рядом с кремлевским диктатором на параде 9 мая в качестве «ветеранов» Второй мировой войны.