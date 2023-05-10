В эфире «24 канала» спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что страна-агрессор нарастила во время предварительных ракетных обстрелов количество ракетоносителей в Черном море, которое за это время не изменилось – один подводный и четыре надводных, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, сейчас суммарный залп с моря может составлять до 28 вражеских ракет типа «Калибр», что является достаточно большим запасом снарядов.

Глава пресс-центра отметила, что российские захватчики стараются часто менять средства поражения и направление их движения. Именно поэтому они используют смешанные атаки, используя иранские дроны-камикадзе, ракеты подводного и надводного базирования.

По мнению оккупантов, такая тактика может оказаться более эффективной против украинской противовоздушной обороны.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ рассказали о цели регулярных атак россиян на нашу страну.