Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Так, в сообщении отмечается, что российско-оккупационные силы сделали заявление о том, что в городе будет эвакуация людей в Кирилловку и Бердянск. Якобы их расселят в гостиницы и на базах отдыха. Но в итоге тех, кто согласились, вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

Нечто иная ситуация сложилась в населенном пункте Великая Белозерка. На минувшей неделе большая часть коллаборантов покинули этот населенный пункт на своих личных транспортных средствах в направлении Крымского полуострова.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что армия России готовится к обороны ЗАЭС.