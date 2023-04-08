Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на пресс-службу «Энергоатома«.

Как сообщили в Энергоатоме, оккупанты скорее всего побаиваются будущего контрнаступления Вооружённых сил Украины, поэтому начинают устанавливать дополнительные ограждения, для того, чтобы помешать украинским военным и обезопасить себя.

Известно, что теперь работникам Запорожской атомной электростанции придется идти пешком к месту работы, так как рейсовый автобус довезёт их только до кольца, а дальше заезд будет ограждён новым забором. Сообщается, что новый забор оккупанты планируют поставить возле административного здания Запорожской АЭС.

Также известно, что для того, чтобы обустроить Запорожскую атомную электростанцию новым забором оккупанты уже начали рыть землю.

Когда приблизительно будет готов новый забор на ЗАЭС в пресс-службе Энергоатома не сообщили, но там считают, что делается это из-за того, что командование российских войск побаивается возможного наступления ВСУ.

Хотелось бы отметить, что мы также писали о том, что в СМИ рассказали о неудачной операции украинской армии по освобождению Запорожской АЭС.