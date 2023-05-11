Деяк сообщил, что ситуация в Бахмуте сейчас сложная и крайне напряженная. Он подтвердил недавнее заявление американского издания Politiko о том, что боевики частной военной компании «Вагнер» контролируют около 85% города.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Командир считает, что защитники могут окружить населенный пункт, однако об этом можно будет говорить, когда военные это осуществят. По словам бойца, «армия» Пригожина накапливает большие силы в Бахмуте и он не верит в возможность ухода наемников олигарха. В то же время боевики отходят с флангов, передавая их ВС РФ, которые не понимают полной картины боев.

Напомним, что украинские бойцы осуществили контратаки на Бахмутском направлении, заставив путинские оккупационные войска отступить на дистанцию до двух километров.